Regina: William e Kate tra la gente, tanti fiori a Sandringham

Nuovo breve bagno di folla oggi, ma fuori Londra, per il principe William, erede al trono britannico entrante, e la sua consorte Catherine fra le gente che rende omaggio alla regina Elisabetta, morta l'8 settembre.

I neo principi di Galles, trasferitisi per alcune ore nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, hanno trovato ad accoglierli anche lì diverse centinaia di persone, raccoltesi attorno alla proprietà reale per deporre mazzi di fiori, biglietti ed oggetti in memoria della sovrana scomparsa.

Una montagna di ricordi e di messaggi di affetto che William e Kate sono usciti a ispezionare, con espressioni a tratti sorridenti a tratti commosse, fermandosi poi a scambiare parole e strette di mano con alcuni dei presenti assiepati dietro una transenna.

Intanto, nella capitale, Buckingham Palace ha annunciato che il rituale del solenne del funerale di Stato di lunedì 19 si chiuderà con due minuti di silenzio in onore di Elisabetta II.