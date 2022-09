Regina: Londra fa il tutto esaurito,prezzi hotel alle stelle

(ANSA) - LONDRA, 15 SET - Anche 1.550 sterline a notte, oltre 1.800 euro, colazione esclusa. I prezzi delle stanze di albergo a Londra sono alle stelle in questi giorni (istituzioni superlusso e di prestigio a parte, che nella capitale britannica hanno sempre avuto un loro mercato), stando ai dati raccolti dai media locali che segnalano anche il tutto esaurito nei giorni precedenti il funerale della regina Elisabetta II, con gli alberghi pieni a quasi il 95%, il 20% in più rispetto alla media in questo periodo dell'anno.

Un salto notevole se si pensa al duro colpo accusato dal settore durante tutta l'emergenza covid. Tim Hentschel, ceo di HotelPlanner, servizio di prenotazioni online con base a Londra, ha spiegato ai media locali che dall'annuncio della morte di Elisabetta II la scorsa settimana l'affluenza negli alberghi a Londra è andata crescendo fino ad arrivare a "quasi il 95% delle stanze occupate, circa il 20% oltre la media stagionale". E ha aggiunto: "le tariffe sono andate su per le strutture di tutte le categorie e ci aspettiamo ancora che raddoppino nelle giornate più vicine al funerale". (ANSA).