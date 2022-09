Regina: condoglianze di Macron a Carlo III, "sarò al funerale"

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto una telefonata a re Carlo III per presentare le sue "condoglianze per la scomparsa di sua madre, Sua maestà Elisabetta II", annunciando direttamente al nuovo sovrano d'Oltremanica che "lunedì sarà a Londra per assistere ai funerali" della regina.

Lo scrive l'inquilino dell'Eliseo su Twitter. In un altro tweet, Macron ha dichiarato che "il legame fra la Francia e il Regno Unito è indistruttibile, e noi continueremo a tesserlo, seguendo il cammino tracciato" da Elisabetta II. (ANSA).