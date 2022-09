Cina a Usa, il Taiwan Policy Act è un segnale sbagliato (2)

(ANSA) - PECHINO, 15 SET - La mossa americana "ha inviato gravi segnali sbagliati all'indipendenza di Taiwan e alle forze separatiste": se trasformato in legge, il provvedimento è destinato a "scuotere notevolmente le basi politiche delle relazioni tra Cina e Stati Uniti con conseguenze estremamente gravi per la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano.

La Cina è "decisamente contraria a tutto questo" e "vi si oppone con forza", ha aggiunto la portavoce, osservando che sarebbe minata la tenuta "del principio della 'Unica Cina', che è il fondamento politico bilaterale".

Il Taiwan Policy Act, approvato dalla commissione Esteri del Senato quando a Washington è in visita una delegazione parlamentare di Taipei, prevede un rafforzamento significativo del sostegno militare all'isola, comprensivo delle forniture militari dirette per miliardi di dollari, di fronte alla crescenti pressioni della Cina sull'isola. Nello specifico, sono citati 4,5 miliardi di dollari in aiuti alla sicurezza e una garanzia di prestito da 2 miliardi di dollari per l'acquisto di attrezzature militari, oltre alla qualifica di Taiwan - aspetto ancora più importante - come un "principale alleato non Nato".

Il via libera della commissione era stato rinviato nel mezzo delle tensioni di agosto con le esercitazioni militari senza precedenti della Cina intorno all'isola in risposta alla visita a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi, ma adesso gli ultimi sviluppi spianano la strada al voto in plenaria del Senato, anche se non ci sono previsioni su quando potrebbe tenersi. (ANSA).