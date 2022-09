Urso a Washington, 'per Usa Meloni è pienamente affidabile'

(ANSA) - WASHINGTON, 14 SET - "La percezione che negli Stati Uniti c'è di Giorgia Meloni è quella della piena affidabilità", soprattutto rispetto al sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino. Lo ha detto il presidente del Copasir e senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, in visita a Washington, rispondendo a una domanda dell'ANSA. "Giorgia Meloni quello che dice realizza, quello che promette poi mantiene, coerenza, affidabilità e capacità di esprimersi in maniera chiara e diretta sono qualità che gli americani apprezzano", ha detto ancora. "Questo vale anche quando non si condividono alcune decisioni", ha precisato.

"Oggi al Business Council ho avuto un incontro con l'ambasciatore (Kurt) Volker (l'ex ambasciatore Usa presso la Nato, ndr), che alla fine mi ha dato un biglietto nel quale dice di avere fiducia sul ruolo di Fratelli d'Italia e nell'impegno mio e del partito nei confronti nella Nato, nel sostegno all'Ucraina e alle sanzioni alla Russia e sul fatto che Fratelli d'Italia ha zero collegamenti con Mosca", ha detto ancora Urso, mostrando il biglietto ai giornalisti presenti.

La Lega e le altre forze alleate del centrodestra in Parlamento hanno sempre sostenuto con il voto tutte le decisioni prese dal Parlamento e dal governo" a sostegno dell'Ucraina, sia per l'invio di armi che per gli aiuti umanitari che per le sanzioni. Lo stesso non si può dire della sinistra". Lo ha detto il presidente del Copasir e senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso in un punto con la stampa italiana a Washington. (ANSA).