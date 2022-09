Lacrime e Union Jack, i primi sudditi a Westminster Hall

(ANSA) - LONDRA, 14 SET - Entrano le prime persone a Westminster Hall per rendere omaggio a Elisabetta II. Alcuni si fanno il segno della croce, c'è chi è visibilmente commosso, chi è avvolto nell'Union Jack. Comincia così l'omaggio dei sudditi a Londra per la regina scomparsa. In assoluto silenzio comincia il lungo omaggio pubblico a Londra per Elisabetta II che proseguirà fino alle 6.30 del mattino di lunedì 19 settembre, ora locale, il giorno in cui si celebreranno i funerali di Stato per la sovrana. Ci sono persone anziane, adolescenti, coppie. Chi si inchina, chi si fa il segno della croce. A chi basta un cenno del capo per onorare la sovrana e pochi istanti per uno sguardo al feretro. (ANSA).