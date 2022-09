Francia: Macron annuncia consultazione pubblica su fine vita

(ANSA) - PARIGI, 13 SET - Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'avvio di una vasta consultazione con i cittadini sul tema del fine vita, nella prospettiva di un possibile nuovo "quadro normativo" entro fine 2023.

La cosiddetta 'convention citoyenne', organizzata dal Consiglio economico, sociale e ambientale (Cese), verrà avviata "da ottobre", con conclusioni attese per "marzo 2023", riferisce in una nota l'Eliseo. Dibattiti sul tema verranno organizzati anche al livello regionale, per "andare incontro ai cittadini e permettere loro di informarsi e di misurare le sfide riguardanti il fine vita". Il capo dello Stato non esclude una nuova riforma attraverso il parlamento o attraverso la via referendaria.

Il Comitato etico francese ha detto oggi che un "aiuto attivo a morire" potrebbe venire applicato in Francia, ma ad "alcune rigide condizioni". L'organo consultivo chiede anche di accelerare gli sforzi per le cure palliative.

Proprio oggi, il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard è scomparso nella sua casa in Svizzera ricorrendo al suicidio assistito, secondo fonti vicine alla sua famiglia citate da Libération. Una pratica a cui si era già detto favorevole in passato. (ANSA).