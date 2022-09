Europride: Serbia, vietata manifestazione a Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 SET - Il ministero dell'interno serbo ha vietato lo svolgimento dell'Europride in programma a Belgrado il 17 settembre per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Come riferiscono i media, le autorità hanno proibito anche una contromanifestazione a sostegno della famiglia tradizionale, prevista anch'essa per sabato prossimo. (ANSAmed).