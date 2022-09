Svezia: Akesson, siamo pronti a un nuovo inizio per il Paese

(ANSA) - BRUXELLES, 12 SET - "Siamo pronti a contribuire in modo costruttivo a un cambio di potere e a un nuovo inizio per la Svezia". Lo scrive su Twitter il leader dei Democratici svedesi di estrema destra, Jimmie Akesson, all'indomani dello storico risultato elettorale (oltre il 20%) con il quale il partito strappa il primo posto nella coalizione di centrodestra e diviene il secondo maggior partito al Riksdag, dietro solo ai Socialdemocratici della premier uscente Magdalena Andersson.

"Capisco che ci siano molte domande in questo momento e che il popolo svedese voglia informazioni sul futuro. Tuttavia, non c'è ancora un risultato elettorale certo e c'è quindi motivo di essere cauti e non agire frettolosamente", ha sottolineato Akesson riferendosi al testa a testa sul filo di lana tra l'alleanza di destra e quella di sinistra, che sarà deciso mercoledì dopo il conteggio dei voti postali e dall'estero.

"Dobbiamo rispettare il fatto che ogni voto conta", ha aggiunto Akesson.

Secondo le informazioni raccolte da Aftonbladet, uno dei principali quotidiani svedesi, i negoziati in seno alla coalizione di centrodestra per la formazione del nuovo governo avrebbero già preso il via. (ANSA).