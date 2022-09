Regina: a Edimburgo sudditi in fila dal primo mattino

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Fuori dalla cattedrale di St. Giles a Edimburgo, oltre le transenne, molti sudditi di Elisabetta II sono già in attesa: la sovrana arriverà nel pomeriggio, in processione dalla residenza reale di Holyroodhouse, e qui rimarrà esposta per 24 ore durante le quali chi vorrà potrà renderle omaggio. Le autorità locali nella capitale scozzese si attendono una partecipazione di decine di migliaia di persone, la zona è completamente transennata e presidiata dalle forze dell'ordine e il sole non era ancora spuntato quando si era già formata una piccola folla.

Si avverte che l'attesa sarà di ore, che sono previste lunghe code e ci saranno controlli di sicurezza accurati, come in aeroporto. E non mancano le regole di condotta per chi vorrà partecipare all'omaggio pubblico: si chiede di mantenere un atteggiamento appropriato e silenzioso . Niente video o foto con i telefonini. (ANSA).