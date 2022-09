Onu, 'intimidazioni' di Mosca contro oppositori guerra

(ANSA) - GINEVRA, 12 SET - Il vice capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Nada Al Nashif, ha denunciato oggi le "intimidazioni" nei confronti delle persone che in Russia si oppongono alla guerra in Ucraina, avvertendo che ciò sta minando le libertà fondamentali dei cittadini.

"Nella Federazione Russa, le intimidazioni, le misure restrittive e le sanzioni contro le persone che si oppongono alla guerra in Ucraina minano l'esercizio delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, compresi i diritti di libera riunione, espressione e associazione", ha detto Al Nashif al Consiglio per i diritti umani dell'Onu. (ANSA).