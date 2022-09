Iran, abbiamo droni che possono colpire Tel Aviv e Haifa

(ANSA) - TEHERAN, 12 SET - "Abbiamo progettato e prodotto i droni Arash-2, soprattutto per colpire Tel Aviv e Haifa" in Israele. Lo ha affermato il comandante delle forze di terra dell'Esercito iraniano, il brigadiere generale Kiumars Heidari, come ha fatto sapere ieri sera la Tv di Stato, aggiungendo che si tratta di "droni suicidi" avanzati a lunga gittata. "Spesso presentiamo nuove armi per la difesa prodotte localmente ma ne possediamo altre che sono segrete e migliori perché non vogliamo rivelare le nostre capacità. Puntiamo a rafforzare il potere di deterrenza dell'Iran e i nemici dovrebbero sapere che se fanno il minimo errore romperemo loro mani e piedi", ha aggiunto il funzionario militare iraniano aggiungendo che "l'Iran continuerà ad essere in vantaggio". (ANSA).