Ex di Elon Musk mette all'asta i cimeli della loro relazione

(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - Conservare gli oggetti personali di un ex fidanzato potrebbe rivelarsi redditizio, soprattutto se lui diventa l'uomo più ricco del mondo. La ragazza del college di Elon Musk ha deciso di mettere all'asta una serie di foto e cimeli della sua relazione con il patron di Tesla. Lo riporta la Cnn.

Jennifer Gwynne ha conosciuto e iniziato a frequentare il miliardario nel 1994, quando entrambi lavoravano come consulenti in un dormitorio universitario. Subito dopo essersi laureato all'università della Pennsylvania, Musk ha iniziato il dottorato a Stanford ma poi ha deciso di abbandonare gli studi per lanciare la sua prima startup, Zip2.

Il lotto che sarà battuto da una casa d'aste di Boston è composto da 18 foto che mostrano un Musk sorridente, con la faccia da ragazzino, seduto sul divano con la fidanzata o ad una festa nel campus. Al momento l'oggetto con il prezzo iniziale più alto è un biglietto d'auguri firmato, seguito da una collana regalata a Gwynne per il suo compleanno.

Da allora Musk ne ha fatta di strada. E non solo professionalmente. Si è sposato, più di una volta, è avuto dieci figli, sette dalla prima moglie Justine Wilson, di cui uno morto subito dopo la nascita, e due dalla cantante Grimes e gli ultimi due lo scorso novembre con una dirigente di una delle sue società, Neuralink. (ANSA).