Europride, a Belgrado migliaia di oppositori in strada

(ANSA) - BELGRADO, 11 SET - Migliaia di persone hanno manifestato a Belgrado contro lo svolgimento nella capitale serba dell' Europride, il raduno paneuropeo della comunità Lgbtq+, il cui inizio è previsto per domani. Lo hanno osservato giornalisti dell'AFP.

La tensione è aumentata nelle ultime settimane in Serbia, dove gli organizzatori di Europride sono decisi a organizzare un corteo sabato prossimo al culmine di una settimana di eventi e festeggiamenti al via da domani, nonostante le autorità abbiano ventilato di volerne vietare lo svolgimento.

I manifestanti, tra cui molti religiosi della Chiesa ortodossa serba, hanno marciato attraverso il centro di Belgrado su iniziativa di gruppi tradizionalisti di estrema destra e religiosi. Al corteo hanno esposto icone, bandiere religiose e croci.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha annunciato a fine agosto che la parata sarebbe stata "rinviata o annullata", ha dichiarato ieri che la polizia annuncerà 96 ore prima dell'evento, vale a dire martedì, la decisione, qualunque essa sia. L'orientamento sembra comunque quello di non consentire il principale corteo dell'Europride. Vucic ha menzionato ragioni di "sicurezza", legate a un nuovo aumento delle tensioni in Kosovo ma anche ai problemi legati all'energia. (ANSA).