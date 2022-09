Chi è Ramzan Kadyrov, alleato di ferro di Putin

Il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov, alleato di ferro di Vladimir Putin e signore assoluto della regione caucasica, il 20 settembre del 2021 ha vinto le elezioni con il 99,7% dei voti al termine dello scrutinio.

Nel mese di novembre, Kadyrov aveva deciso di vietare i supereroi della Marvel negli spazi dedicati ai bambini. Il controverso alleato di Putin durante una visita in un centro per l’infanzia in un nuovo complesso residenziale nella cittadina di Kurchaloy e quando ha visto sulle pareti personaggi come Capitan America, Thor e l'Uomo Ragno ha ordinato di sostituirli con "veri eroi" della Cecenia.

L'azione di Ramzan Kadyrov non si è limitata al centro per bambini di Kurchaloy. Il leader ceceno - riporta Radio Liberty - ha detto di aver "ordinato" che i supereroi "siano sostituiti completamente" negli spazi dedicati all'infanzia "in tutta la repubblica".

L'oppositore russo Ilia Yashin, nel febbraio del 2022, ha raccolto oltre 100.000 firme in un giorno per la petizione online con la richiesta di sollevare dalla carica di capo della Cecenia Ramzan Kadyrov, accusato di gravi violazioni dei diritti umani.

Nel 2016, in un’intervista del febbraio del 2016 Aleksandr Cerkasov, membro del direttivo dell'organizzazione per la difesa dei diritti umani Memorial ed esperto di Caucaso, affermava che "il peso di Ramzan Kadyrov aumenta sempre di più", con il consenso del Cremlino. Il luogotenente di Putin, agendo nell'illegalità, secondo Cerkasov, controlla anche truppe che formalmente dipendono dal ministero dell'Interno di Mosca

L'esperto di Caucaso spiega come la struttura di potere di cui è ora a capo Ramzan Kadyrov sia stata costruita già dal padre di questi, Ahmad: il leader ceceno ucciso nel maggio 2004 in un attentato. Ahmad Kadyrov aveva ai suoi ordini un servizio di sicurezza "composto per lo più da ex guerriglieri che erano stati trascinati dalla parte dei fedeli al Cremlino". A volte anche con la violenza, perché venivano catturati e torturati "e poi messi davanti a un bivio: o passi dalla nostra parte o muori". Poi, affinché "non potessero tornare indietro" venivano "legati dal sangue, nel senso che li facevano partecipare a torture e uccisioni".

Kadyrov "è una persona che ha sempre saputo quello che vuole", assicura Cerkasov. "Nel 2006 c'è stato uno scontro tra lui e Movladi Baisarov, un ex signore della guerra ceceno, poi alla testa di un gruppo speciale dei servizi segreti russi. Il gruppo è stato sciolto e Baisarov è stato ucciso, a Mosca". E ancora: "Nel 2007 Kadyrov e' entrato in conflitto con l'Orb-2, un'unità investigativa del ministero dell'Interno. Questa - prosegue l'attivista di Memorial - era un pericolo per Kadyrov perché poteva indagare sulle forze del leader ceceno. Risultato: è stata cambiata la direzione dell'Orb-2 ed è stato messo a capo di questa struttura un uomo fedele a Kadyrov".

Cerkasov è inoltre convinto che ci sia lo zampino di Kadyrov anche dietro l'omicidio di Boris Nemtsov, l'oppositore freddato nel 2015 fa a colpi di pistola a pochi passi dal Cremlino. Alcuni degli individui accusati dell'assassinio erano militari del battaglione 'Sever', considerato il corpo di guardia personale del leader ceceno. "Sono persone che fanno parte di strutture in cui bisogna essere fedeli al diretto superiore e al capo della repubblica cecena. Pensare che abbiano agito di loro volontà - conclude Cerkasov - e' a dir poco fantascienza".