Von der Leyen riceve Blinken, 'uniti a fianco di Kiev'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 SET - Colloquio bilaterale tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, da ieri in visita a Bruxelles.

"Sono grata al segretario Blinken per avermi informata sulla sua visita a Kiev e per il nostro scambio sulla nostra rispettiva sicurezza e assistenza economica all'Ucraina", riferisce von der Leyen in un tweet. "L'Unione europea e gli Stati sono uniti nell'obiettivo e nell'azione. Sosteniamo l'Ucraina nella sua lotta coraggiosa", aggiunge. (ANSA).