Energia: Erdogan, per l'Europa sarà un inverno problematico

(ANSA) - ISTANBUL, 09 SET - "Per l'Europa l'inverno non passerà in modo così semplice, sarà molto problematico, molto pesante in termini di costi economici". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, commentando la crisi energetica e affermando di avere già discusso dei prezzi del gas con il capo di Stato russo Vladimir Putin.

Se il leader del Cremlino sarà d'accordo, il costo dell'energia per la Turchia sarà più vantaggioso, ha aggiunto Erdogan. Ankara dipende da Mosca per almeno il 40% dei suoi bisogni energetici. (ANSA).