Usa: sparatorie a Memphis, due morti e quattro feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 07 SET - Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in una serie di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee. Lo riferisce la polizia locale.

Secondo lo sceriffo della contea di Shelby, Anthony Buckner, potrebbero essere state causate da una lite per una questione di scommesse. Una delle sparatorie sarebbe stata trasmessa anche in diretta su Facebook. Le autorità ricercano un 19enne afroamericano: Ezekiel Kelly, ancora armato e in fuga su un'auto. La polizia di Memphis ha invitato tutti i cittadini a restare in casa. (ANSA).