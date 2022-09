Usa: 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo scuola

(ANSA) - NEW YORK, 08 SET - Uno studente di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un parco a Brooklyn, New York. La polizia ha fatto sapere che la sparatoria è avvenuta ieri al McLaughlin Park, circa 15 minuti dopo che l'adolescente è uscito da scuola alle 13.30 locali. Il teenager - riporta la Cnn - era seduto su una panchina con due ragazze quando due giovani con il volto coperto da un passamontagna si sono avvicinati al gruppo: prima c'è stata una disputa verbale poi una rissa e uno dei due incappucciati ha estratto una pistola e ha sparato allo stomaco al 15enne. (ANSA).