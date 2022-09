A Buckingham Palace folla in lacrime canta 'God Save the Queen'

(ANSA) - LONDRA, 08 SET - La folla in lacrime fuori da Buckingham Palace ha intonato 'God Save the Queen' dopo che è stata diffusa la notizia della morte della regina Elisabetta.

Migliaia di persone sono arrivate davanti ai cancelli di Palazzo per condividere a Londra il momento di lutto per l'intero Regno Unito. (ANSA).