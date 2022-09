Von der Leyen, l'Ue proporrà il price cap al gas russo

(ANSA) - BRUXELLES, 07 SET - "Come quinta misura" tra quelle che l'Ue metterà in campo nel breve termine sull'emergenza energetica "proporremo un price cap al gas russo. L'obiettivo è molto chiaro, dobbiamo tagliare i proventi alla Russia che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra in Ucraina". Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA).