Presidente Zelensky in pole per il premio Sakharov

(ANSA) - BRUXELLES, 07 SET - Siamo ancora nella fase delle nomine ma la partita per il premio Sakharov, il massimo riconoscimento assegnato dall'Eurocamera a chi si distingue nella battaglia per il rispetto dei diritti umani, sembra già chiusa con la vittoria del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I primi a scoprire le proprie carte sono stati oggi i deputati del gruppo del Ppe che hanno annunciato che "il popolo ucraino ed il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky" saranno il loro candidato ufficiale per il riconoscimento che verrà assegnato il 14 dicembre a Strasburgo durante la sessione plenaria. (ANSA).