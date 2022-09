Gb: siparietto di Truss con May, donne leader sono solo Tory

Non è mancato un siparietto tutto al femminile oggi nel primo Question Time di Liz Truss in veste di nuova premier del Regno Unito dinanzi alla Camera dei Comuni.

Theresa May, una dei suoi predecessori, l'ha complimentata come altre colleghe per il fatto di essere "il terzo primo ministro donna" della storia britannica (dopo Margaret Thatcher e lei stessa); ma ha anche rivolto una frecciata alle opposizioni sottolineando come in tutti e tre i casi si sia trattato solo ed esclusivamente di leader "conservatrici".

Parole a cui Truss - cresciuta a Leeds, in Inghilterra settentrionale - ha risposto con un sorriso, ringraziando "la molto onorevole collega" e ripromettendosi di chiedere presto "il suo consiglio", non senza punzecchiare a sua volta i banchi opposti del Labour verso i quali si è rivolta sarcasticamente dicendo di non sapersi spiegare come mai il maggior progressista, pur avendo diverse deputate donne, non abbia mai saputo esprimere una leadership al femminile. E neppure - ha aggiunto - un leader proveniente dall'area a "nord di Londra".