Erdogan, Occidente provoca la Russia e sbaglia

(ANSA) - ISTANBUL, 07 SET - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che l'Occidente sta portando avanti "una politica di provocazione" nei confronti della Russia e che non considera questo atteggiamento "giusto". La Russia "non deve essere sottostimata", ha aggiunto Erdogan, come riporta Anadolu, parlando della crisi energetica a Belgrado durante una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandr Vucic. (ANSA).