Corea del Sud: tifone Hinnamnor, bilancio 10 morti e 2 dispersi

(ANSA) - SEUL, 07 SET - E' di dieci morti e due dispersi il bilancio delle vittime del passaggio del tifone Hinnamnor in Corea del Sud, con la tempesta che ha colpito la costa meridionale causando enormi onde portando con sé forti piogge.

Lo rendono noto oggi le autorità locali.

Il tifone, uno dei più potenti che ha interessato il Paese asiatico da decenni, ha allagato strade ed edifici durante il suo passaggio ieri e lunedì. Nella città portuale sudorientale di Pohang, una delle aree più colpite, sette corpi e due sopravvissuti sono stati tirati fuori dal parcheggio sotterraneo sommerso di un complesso di appartamenti. I nove sono rimasti intrappolati dopo essere entrati per spostare le loro auto durante i forti acquazzoni, secondo i media locali.

Hinnamnor ha costretto più di 4.700 persone a fuggire dalle loro case per sicurezza e ha distrutto circa 12.000 tra abitazioni ed edifici. Quasi 90.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica a causa della tempesta, ma nella maggior parte dei casi l'approvvigionamento è stato ripristinato questa mattina.

Prima dell'arrivo del tifone, le autorità sudcoreane hanno chiuso più di 600 scuole a livello nazionale per precauzione e le compagnie aeree locali hanno cancellato circa 250 voli nazionali. (ANSA).