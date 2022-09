Brasile:200 anni Indipendenza, complimenti Putin a Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 07 SET - Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il suo omologo brasiliano, Jair Bolsonaro, in occasione del Bicentenario dell'Indipendenza del Brasile, che si celebra oggi in tutto il Paese con i principali eventi concentrati a Brasilia e Rio de Janeiro.

"Sono sicuro che, grazie agli sforzi reciproci, rafforzeremo la partnership strategica tra Russia e Brasile a beneficio dei nostri popoli. Auguro sinceramente buona salute e successo a tutti i suoi concittadini, felicità e prosperità", si legge nel comunicato inviato da Putin a Bolsonaro.

La nota aggiunge che il Brasile è "un membro rispettato della società internazionale, svolge un ruolo importante nell'economia mondiale e partecipa attivamente alla risoluzione di molte questioni attuali nell'agenda regionale e globale".

I complimenti di Putin a Bolsonaro, riportate dai media brasiliani, si collocano nel contesto dell'avvicinamento tra i due leader, dopo l'incontro tenutosi lo scorso febbraio a Mosca, una settimana prima dell'invasione dell'Ucraina. Nell'occasione, Bolsonaro espresse "solidarietà" alla Russia e in seguito si oppose alle sanzioni della comunità internazionale contro Mosca.

