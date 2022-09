Brasile: Indipendenza, show di fuochi d'artificio a Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 07 SET - Con uno spettacolo pirotecnico, sono iniziate a Brasilia le celebrazioni per i 200 anni dell'Indipendenza del Brasile. Alla mezzanotte locale (le cinque del mattino italiane), il cielo della capitale federale si è dipinto di verde e giallo, i colori della bandiera brasiliana, grazie ai fuochi di artificio lanciati dalla Torre della Televisione, situata nel centro della città.

Ore prima dello show, il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro ha visitato alcuni accampamenti, allestiti da migliaia di persone provenienti da vari Stati, in attesa della parata militare che si svolgerà in mattinata nell'Asse Monumentale, il viale principale di Brasilia.

Dopo la cerimonia ufficiale sono previste manifestazioni a sostegno del leader di destra, candidato alla rielezione alle presidenziali di ottobre, durante le quali non è escluso che lo stesso pronunci un suo discorso.

Successivamente Bolsonaro si recherà a Rio de Janeiro, dove è attesa una ulteriore manifestazione dei suoi simpatizzanti sul lungomare di Copacabana. Al largo della spiaggia sono ancorate navi della Marina militare, mentre sono previste anche esibizioni di velivoli dell'Aeronautica esibizioni. (ANSA).