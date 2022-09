Usa: roghi California, almeno due morti e migliaia in fuga

(ANSA) - NEW YORK, 06 SET - Almeno due persone sono morte e migliaia hanno ricevuto l'ordine di evacuare da un incendio che si sta diffondendo rapidamente in California. Mentre l'opprimente ondata di caldo nella regione dovrebbe raggiungere il picco oggi con temperature superiori ai 43 gradi in diverse zone. Diversi edifici sono stati distrutti quando l'incendio di Fairview è scoppiato a sud-est di Los Angeles, distruggendo 1.000 ettari di terreno in meno di 24 ore.

I vigili del fuoco hanno detto che oltre ai due morti, una persona è stata ricoverata in ospedale con ferite da ustione, più di 3.000 case hanno ricevuto l'ordine di evacuare e tutte le scuole locali sono state chiuse.

L'incendio si stava "diffondendo molto rapidamente prima ancora che i vigili del fuoco arrivassero sul posto", ha spiegato su Twitter un portavoce dei pompieri. L'ondata di caldo torrido, insieme alla siccità, sta creando le condizioni ideali per incendi esplosivi. (ANSA).