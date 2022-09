Gb: gatto Larry pronto ad accogliere il suo quarto premier

(ANSA) - LONDRA, 06 SET - E' già stato ripreso dalle telecamere mentre scorrazza davanti alla porta nera del n.10 di Downing Street il suo inquilino più longevo. Larry il gatto, l'acchiappa-topi ufficiale del governo di Sua Maestà, è pronto ad accogliere il suo quarto primo ministro, sempre del partito conservatore, nella sua lunga carriera di 'funzionario pubblico', con l'arrivo oggi di Liz Truss, la premier entrante al posto di Boris Johnson.

I media britannici dedicano articoli al micio di ben 15 anni che si trova a Downing Street dal 2011. E' stato addirittura citato nel discorso d'addio di Johnson: "Dico solo al mio partito che se Dilyn (il cane di Johnson, ndr) e Larry possono lasciarsi alle spalle le loro difficoltà occasionali, allora può farlo anche il partito conservatore". Intanto però il felino resta al suo posto mentre il Jack Russell di BoJo deve lasciare libero il campo. Del resto, Larry è abituato a salutare gli ex premier come aveva fatto con l'addio di Theresa May e ancora prima di David Cameron. (ANSA).