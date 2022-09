Francia:piscine chiuse per caro energia,protesta Federazione

(ANSA) - PARIGI, 06 SET - La Federazione francese di Nuoto (FFN) chiede la "riapertura immediata" di una trentina di piscine gestite dalla società Vert marine, che ieri ha deciso di chiuderle in quanto dichiara di non essere più in grado di sostenere gli aumenti sulla bolletta energetica. "Queste chiusure hanno delle conseguenze dirette per l'insieme dei bambini e degli adulti che non potranno imparare a nuotare"; protesta la FFN in una nota, invocando la riapertura "immediata" delle vasche chiuse.

Già da diversi anni, il ministero dello Sport ha fatto dell'apprendimento del nuoto una delle priorità della sua politica, anche per evitare gli annegamenti. Vert Marine ha giustificato ieri queste chiusure dicendo che la sua bolletta energetica è passata da "15 a 100 milioni di euro"; ovvero "la totalità del fatturato annuale dell'azienda". (ANSA).