Energia: Erdogan, sanzioni alla Russia causano crisi in Ue

(ANSA) - ISTANBUL, 06 SET - I problemi per l'approvvigionamento di energia in Europa sono causati dalle sanzioni imposte dai Paesi europei contro la Russia che ora "raccolgono ciò che hanno seminato". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, affermando che il presidente russo Vladimir Putin "è stato portato al punto di dire, volentieri o meno, 'se fai così, io farò questo'" e a causa delle sanzioni ha deciso di tagliare le forniture di gas come arma contro i Paesi europei. (ANSA).