Cina pagherà in rubli e yuan il gas russo

(ANSA) - MOSCA, 06 SET - La Cina pagherà in rubli e yuan per le forniture di gas russo attraverso il gasdotto Sila Sibiry. Un accordo in questo senso, scrive il sito del quotidiano del mondo imprenditoriale russo Kommersant, è stato firmato tra il presidente della Gazprom, Alexei Miller, e quello della compagnia cinese Cnpc, Dai Houliang. Secondo quanto riferisce in un comunicato la Gazprom, durante l'incontro, avvenuto in videoconferenza, sono stati anche firmati accordi aggiuntivi all'intesa per la vendita a lungo termine di gas alla Cina lungo la rotta orientale. (ANSA).