Ucraina: Unicef, crisi umanitaria per oltre 5 mln di bambini

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Circa 3 milioni di bambini e bambine in Ucraina e oltre 2,2 milioni di bambini nei Paesi ospitanti hanno urgente bisogno di aiuti umanitari": lo afferma Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

"Mancano acqua e beni di prima necessità in alcune aree del Paese, mentre stiamo assistendo ad un ritorno di malattie come il morbillo, la polio, la difterite. Serve maggiore impegno o la situazione con l'arrivo dell'inverno peggiorerà drasticamente" conclude. (ANSA).