Siria: Ong, Turchia invia rinforzi militari a Idlib

(ANSAMed) - BEIRUT, 05 SET - La Turchia ha trasferito nella Siria nord-occidentale più di 80 mezzi militari tra camion carichi di armi pesanti e munizioni, mezzi blindati, carri armati e pezzi di artiglieria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i rinforzi sono entrati nelle ultime 24 ore dalla regione a nord di Aleppo a quella di Idlib, attraverso il valico di Monte Nabi Ayyub.

Già a fine agosto le forze armate turche avevano rafforzato le proprie posizioni militari nella zona di Idlib, in particolare a ridosso del tratto di autostrada che collega Saraqeb con Jisr ash Shughur e che costituisce il confine tra la zona sotto influenza turca a nord e quella sotto controllo russo a sud. (ANSAMed).