Gli esperti Aiea lasciano la centrale di Zaporizhzhia ma due restano

I membri della missione Aiea lasciano la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma due specialisti rimarranno nell'impianto in modo permanente. Lo rendono noto le autorità della regione occupata dai russi.

Intanto si apprende che a causa della guerra sono più di 600mila gli ucraini senza elettricità mentre in più di 235mila non hanno il gas in casa, secondo i dati forniti dal ministero dell'Energia dell'Ucraina, citato dal Kyiv Independent.

Sul fronte della guerra, ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la liberazione di tre insediamenti, nella regione di Donetsk e nel sud, ma non ha precisato di quali centri si tratti. Kiev ha ricordato inoltre che i negoziati con i russi sono possibili 'ma solo alle condizioni dell'Ucraina, dopo la restituzione dei territori e l'eliminazione delle enclave criminali', ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podoliak.