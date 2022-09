Gas, il Cremlino: 'Le forniture riprenderanno solo con la revoca delle sanzioni'

Agenzia ANSA

Borse europee pesanti in scia alla decisione di Gazprom di tenere chiuso il gasdotto Nord Stream e dell'Opec+ di tagliare la produzione di greggio di 100mila barili al giorno. LA BORSA IN DIRETTA Il prezzo del gas si assesta a 251 euro ad Amsterdam. Visita a sorpresa del presidente del Consiglio europeo Michel in Algeria. Venerdì i ministri Ue discuteranno di tetto al prezzo del gas. L'euro tocca il minimo storico sul dollaro Usa, poi ritorna sopra quota 0,99 (ANSA)