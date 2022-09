Filorussi, forze Kiev hanno ripreso raid su Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Le forze armate ucraine "hanno ripreso a bombardare in modo caotico la centrale nucleare di Zaporizhzhia e tre spari hanno colpito il territorio dell'impianto". Lo affermano le autorità filorusse che controllano Energodar, la città che ospita la struttura, citate dalla Tass, nel giorno in cui si conclude la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che ha lasciato comunque due ispettori nella centrale. (ANSA).