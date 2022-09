Elezioni: moglie Maradona spiega il voto a italiani d'Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 05 SET - L'Italia in Argentina sceglie la moglie di Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, per spiegare le procedure di voto in occasione delle elezioni legislative del 25 settembre.

"Sei un elettore italiano in Argentina? Non perderti questo breve video con le informazioni sulle elezioni politiche 2022", è l'invito rivolto attraverso le reti sociali dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e della rete consolare (Twitter, Facebook e Instagram). Nel messaggio è indicato un link in cui si può ascoltare Claudia Villafañe, moglie del 'pibe de oro' morto nel 2020, spiegare nel dettaglio le modalità del voto.

Nella circoscrizione America meridionale gli argentini possono votare per un senatore e due deputati, e la data limite per far pervenire la scheda è il 22 settembre, entro le 16 locali.

L'Argentina è una delle Nazioni al mondo che contano più cittadini con il diritto di votare nelle elezioni italiane, in tutto oltre 770.000. (ANSA).