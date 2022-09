Borrell, Kiev ratifichi trattato per corte penale dell'Aja

(ANSA) - BRUXELLES, 05 SET - "Le riforme in Ucraina sono andate spedite nei mesi passati nonostante, o forse grazie, l'invasione russa. L'Ucraina, ad esempio, deve ancora ratificare lo statuto di Roma per la corte penale internazionale. Le riforme e la ricostruzione prenderanno tempo, ma l'Ue vi sosterrà fino in fondo nel vostro viaggio". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell dopo il consiglio di associazione Ue-Ucraina. (ANSA).