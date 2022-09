Il Cremlino: "Kadyrov continua a guidare la Cecenia"

"Non abbiamo ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, continua a guidare" la Cecenia: così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov dopo l'annuncio di Ramzan Kadyrov di una pausa "indefinita e lunga" dal suo incarico, dato ieri in un videomessaggio. Lo riferisce Interfax.

"Il presidente Putin ha visto i resoconti sulle possibili dimissioni" di Kadyrov, ha detto Peskov, "ma non si è ancora concretizzato nulla in alcun modo". Il Cremlino dunque "parte dal presupposto che continui a guidare la Cecenia", ha aggiunto.

Ieri In un video postato su Telegram, Kadyrov, che dal 2007 governa la Repubblica cecena russa con il pugno di ferro, ha affermato di essersi "reso conto di essere rimasto seduto per molto tempo" a occupare la sua posizione di potere e che "sia giunto il momento" di lasciare. "Penso che sia venuta la mia ora prima che gli altri mi caccino via", ha aggiunto.

Stamani, tuttavia, Kadyrov è tornato in video e ha affermato che il distaccamento delle forze speciali cecene 'Akhmat' e il secondo corpo della Repubblica popolare di Lugansk hanno lanciato un'offensiva su larga scala nella Repubblica popolare di Donetsk. "I nostri combattenti - ha detto Kadyrov secondo quanto riportato da Ria Novosti - stanno avanzando attivamente in direzione di Soledar, Yakovlevka, Seversk. La pausa che è stata sostenuta per scopi tattici ultimamente si è pienamente giustificata. Non svelerò tutti i segreti, ma grazie al piano che abbiamo sviluppato, il nemico ha rivelato tutte le sue posizioni", afferma nella pubblicazione.