Presidente Argentina, contro Kirchner grave attacco a democrazia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 SET - Il presidente argentino Alberto Fernández ha condannato la tentata aggressione con una pistola la notte scorsa nei confronti della vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner come l'evento "più grave" dal ritorno della democrazia nel Paese. In un clima di grande commozione generale per l'accaduto, il capo dello Stato ha disposto che la giornata odierna sia considerata festiva "affinché in pace e armonia il popolo possa esprimersi in difesa della vita e della democrazia e in solidarietà con la nostra vicepresidente".

Pochi minuti dopo la mezzanotte locale (le 5 in Italia) Fernández si è rivolto agli argentini attraverso la televisione, mentre il coordinatore del governo Juan Manzur, ha convocato una riunione urgente dei ministri. (ANSA).