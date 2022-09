Nyt, sequestrate al Met 27 opere d'arte antiche, 21 italiane

Gli investigatori hanno sequestrato negli ultimi sei mesi al Metropolitan Museum di New York 27 opere d'arte antiche per un valore di 13 milioni di dollari, acquistate dal prestigioso museo per mostrare la gloria dell'antica Roma, della Grecia e dell'Egitto, ma ritenute frutto di saccheggi. Di queste 21 sono italiane, per un valore stimato di 10 milioni di dollari, mentre sei sono egiziane (3,2 milioni). Lo riferisce il New York Times. Saranno restituite ai Paesi d'origine con una cerimonia in programma la prossima settimana.