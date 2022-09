Nucleare: Usa, ultima risposta Iran 'non costruttiva'

(ANSA) - WASHINGTON, 01 SET - Gli Stati Uniti, tramite il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, hanno fatto sapere di aver ricevuto una nuova risposta dall'Iran sul rilancio di un accordo nucleare, ma che non era "costruttiva".

È questo l'ultimo atto del travagliato negoziato ripreso grazie ai mediatori dell'Unione europea: il capo della politica estera Josep Borrell due giorni fa aveva detto di sperare in una risoluzione entro pochi giorni per rilanciare l'accordo nucleare del 2015, ma le posizioni sono ancora lontane. (ANSA).