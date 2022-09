Covid: Francia, rallenta calo contagi, probabile 8/a ondata

(ANSA) - PARIGI, 02 SET - In Francia si nota negli ultimi giorni un rallentamento nel calo dei contagi di Covid-19 cominciato un mese e mezzo fa, probabile preludio a un'ottava ondata della pandemia nel corso dell'autunno.

Il calo della 7/a ondata ha cominciato a rallentare proprio con la riapertura delle scuole, secondo quanto notato da Santé Publique France: dal 22 al 28 agosto, il calo dei contagi per Covid è sceso per la 7/a settimana consecutiva nella quasi totalità delle regioni francesi. Con 181 casi su 100.000 abitanti, il tasso di incidenza ha raggiunto il livello più basso dal novembre 2021, quando ancora non era arrivata la variante Omicron. Il numero dei casi positivi ristagna da un paio di settimane al di sopra dei 17.000 al giorno in media, contro oltre 130.000 del picco raggiunto a metà luglio. Il tasso di incidenza per i bambini sotto i 10 anni è circa della metà rispetto a quello di un anno fa alla stessa epoca, ma il numero dei tamponi effettuati è molto inferiore. Anche i ricoveri continuano a diminuire ma ad un ritmo inferiore da alcuni giorni, così come accade per le terapie intensive.

Le autorità sanitarie annunciano da diverse settimane un'8/a ondata per l'autunno, senza conoscerne al momento l'ampiezza.

