Scholz, rinuncia completa al gas russo poco responsabile

(ANSA) - BERLINO, 01 SET - Rinunciare completamente al gas russo "non è una cosa che faremmo noi, non credo che sarebbe molto responsabile". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, come riporta Dpa.

Scholz ha però aggiunto che la Germania è preparata nel caso sia invece Mosca a chiudere i rubinetti. "Anche se le cose si fanno molto strette, probabilmente riusciremo lo stesso a superare l'inverno", ha detto Scholz.

Una rinuncia attiva al gas russo sarebbe tuttavia al momento inutile. Il cancelliere è poi tornato sui vari progetti energetici alternativi tedeschi: i nuovi terminal Gnl, ma anche la collaborazione con Paesi come Spagna, Portogallo e Francia.

(ANSA).