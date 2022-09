Brasile: elezioni, 76 candidature trans, aumentate del 44%

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 01 SET - Sono 76 i candidati transessuali alle elezioni di ottobre in Brasile, il 44% in più rispetto al voto del 2018, quando i candidati transgender furono 53 : lo rende noto un rapporto dell'Associazione nazionale transessuali e travestiti (Antra).

Di questo totale, 67 (l'88%) sono travestiti e donne trans, cinque (il 7%) sono uomini transessuali e quattro (il 5%) sono persone non binarie. (ANSA).