Usa: da domani Times Square sarà designata 'zona libera da armi'

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La famosa area turistica di Times Square a New York sarà designata come 'zona libera da armi' a partire da domani, quando entrerà in vigore una nuova legge statale che limita i luoghi in cui è possibile portare legalmente armi da fuoco in pubblico. Lo riferisce la Cnn online.

La legge statale delinea le aree ritenute "sensibili" in cui il possesso di armi da fuoco sarà illegale, tra cui Times Square, una delle destinazioni turistiche più frequentate al mondo che attira circa 360.000 persone al giorno. Le altre aree definite "sensibili" sono gli edifici di proprietà del governo, le scuole, le strutture sanitarie, i luoghi di culto e i trasporti pubblici. Chi porta un'arma in un luogo vietato potrebbe essere accusato di un reato secondo la legge. La Cnn precisa che il Consiglio comunale sta ancora definendo i dettagli del disegno di legge che delineerebbe i confini di Times Square, che si estende nella zona di Midtown nel distretto di Manhattan. Per garantire la presenza di linee guida, Times Square sarà soggetta a regole di emergenza create dal Dipartimento di Polizia di New York e dalla città, ha detto la portavoce del consiglio, Breeana Mulligan.

Oggi, intanto, è prevista l'affissione di nuovi cartelli 'gun-free zone' a Times Square che saranno collocati in ogni punto di ingresso e di uscita dell'area. Per aiutare le persone a capire quali sono le zone libere da armi, la città farà uso anche di messaggi che compariranno sui schermi in alcuni luoghi.

Ciò avviene mentre il numero di sparatorie con armi automatiche negli Stati Uniti è salito alle stelle negli ultimi anni.

(ANSA).