Ucraina: media, a fuoco deposito di petrolio in Crimea

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Un deposito di petrolio è in fiamme in un villaggio vicino alla città di Dzhankoy, in Crimea: lo riporta l'account Twitter di Nexta, sito d'opposizione bielorusso che trasmette in inglese da Varsavia, citando canali Telegram locali. Nexta accompagna il tweet con un breve video di un sito in fiamme da cui si leva una gigantesca colonna di fumo nero.

Le autorità non hanno ancora commentato il video, riferisce il Guardian. Come è noto, la Crimea è stata annessa alla Russia nel 2014. (ANSA).