Ucraina: Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - L'Aiea prevede di istituire una missione permanente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Grossi, secondo quanto riporta la Tass.

Come è noto, il team di ispettori dell'Agenzia è attualmente in viaggio verso la centrale e Grossi ha aggiunto che la sua squadra ha in programma di trascorrere "alcuni giorni" nell'impianto. In precedenza Grossi aveva detto che la missione sarebbe durata fino a sabato. (ANSA).