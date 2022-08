Torna in Spagna la 'Tomatina', la battaglia a suon di pomodori

Dopo due anni di stop causa Covid, è tornata quest'anno la 'Tomatina', la goliardica battaglia a suon di pomodori maturi che si celebra in Spagna, nelle strade di Bunol, vicino Valencia, l'ultimo mercoledì di agosto. Ben 130 tonnellate di pomodori sono stati scaricati da sei camion e lanciati per oltre un'ora da tutti contro tutti - circa 15mila quest'anno il numero di partecipanti - tingendo di rosso tutta la città. Dopo la amichevole, ma non meno impressionante 'lotta', tutti sotto le docce, mentre le strade venivano pulite dagli addetti della nettezza urbana.

La tradizionale festa della Tomatina - che ogni anno richiama sempre più turisti- ebbe inizio per caso negli anni '40, quando un gruppo di amici, scherzando tra loro, cominciarono a lanciarsi dei pomodori nella piazza principale del comune. Nel 2002 è stata dichiarata festa di interesse turistico.